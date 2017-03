Bernardeschi, scadenza 2019 ma niente rinnovo. Inter, Milan e Juve sfidano l’Europa

A capitanare la banda dei campioni in scadenza nel 2019 e destinati a infiammare l’estate, nel caso in cui non dovessero rinnovare nei prossimi mesi, c’è il numero 10 viola Federico Bernardeschi. Una vicenda da copertina. A Firenze sognano per Bernardeschi un futuro da bandiera all’Antognoni, però al momento il fantasista e il suo manager Beppe Bozzo sono fermi nell’intenzione di non rinnovare sino al 2022. Tanto meno con l’inserimento di una clausola. D’altronde per Berna si muovono ogni weekend gli osservatori delle big europee (Bayern e Chelsea su tutte). E in Italia Inter, Juve e Milan sarebbero pronte a fare follie. Sempre in riva all’Arno in scadenza tra due stagioni c’è Kalinic: il goleador croato a gennaio ha respinto la maxi-offerta del Tianjin. In estate, però, Borussia Dortmund e Tottenham potrebbero ribussare ai Della Valle, che non intendono fare sconti sui 50 milioni di euro di clausola rescissoria.