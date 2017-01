Cagliari-Milan ci siamo per lo scambio Gabriel-Storari

Scambio in dirittura d’arrivo: Marco Storari al Milan in cambio del brasiliano Gabriel per il Cagliari. I due club hanno trovato un’intesa di massima sulla base del prestito. L’ex vice di Gigi Buffon alla Juventus si trova in queste ore a Milano pronto a definire gli ultimi dettagli contrattuali del suo ritorno in rossonero. A quasi 40 anni Storari torna al Milan dopo l’esperienza a cavallo fra il 2007 (sei mesi da gennaio a giugno) e il 2010 (sei mesi da luglio 2009 a gennaio 2010).