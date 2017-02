Carlos Bacca e i no alla Cina: Beijing Guoan e Tianjin Quanjian beffate

Carlos Bacca ha in testa solo il Milan. Da oltre un mese, infatti, è in corso un corteggiamento spietato da parte dei club cinesi nei confronti del goleador colombiano. Il Beijing Guoan gli ha offerto un triennale da 10 milioni netti a stagione. Offerta pareggiata anche dal Tianjin di Fabio Cannavaro. Risposta medesima in entrambi i casi: no grazie. El Peluca non ha intenzione di trasferirsi in Cina e intende continuare l’avventura rossonera. Già da un mese Bacca ha preso la sua decisione e non intende cambiare idea. Per il Milan in fumo la possibilità – in caso di partenza del numero settanta – di incassare 30 milioni di euro.