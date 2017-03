Conte ha chiuso per Sissoko. Beffate Inter, Juventus e Milan?

Moussa Sissoko, giunto in estate al Tottenham dal Newcastle per 35 milioni di euro, non sta entusiasmando al White Hart Lane pertanto sembra prossimo a trasferirsi già in estate. Su di lui si sarebbe scatenata un’importante asta, capitanata dal Chelsea di Antonio Conte che vorrebbe il francese come diga del suo centrocampo. Secondo “Telecinco” i “Blues” avrebbero già beffato le rivali italiani: Inter, Juventus e Milan e starebbero già chiudendo per il ventisettenne di origini maliane.