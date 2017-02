Da City-Monaco a Milan-Liverpool: le 10 rimonte più incredibili della Champions League

21 febbraio 2017. Nella sfida di andata degli ottavi di finale il Monaco di Jardim si porta in vantaggio sul Manchester City di Guardiola per 2-1. Il rigore che potrebbe spezzare in due la partita viene fallito da Radamel Falcao al 50esimo, dando il ‘via libera’ ad Aguero per pareggiare i conti solo otto minuti più tardi. I monegaschi rialzano la testa e si riportano avanti col colombiano, prima di cedere alla potenza Citizen che nell’ultima parte di gara realizza tre reti e fissa il punteggio finale sul 5-3.