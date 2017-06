Da Londra a Istanbul, passando per Milano, il futuro di Mario Pasalic potrebbe presto parlare turco. Il centrocampista croato del Chelsea, terminata la stagione in prestito al Milan, potrebbe infatti volare in Turchia dove il Galatasaray sarebbe pronto a fare di lui uno dei pilastri del proprio centrocampo. L’indiscrezione è stata lanciata dal portale turco “Milliyet”.