Dal Brasile: anche il Betis in corsa per Lucas Lima. Milan e Inter alla finestra

Anche il Betis Siviglia si iscrive alla corsa per Lucas Lima. Secondo quanto riportato da “Estadio Deportivo”, gli spagnoli sarebbero infatti molto interessati al fantasista brasiliano, il cui contratto con il Santos scadrà il 1° gennaio 2018. Accostato in passato a Inter e Milan, Lima piace molto anche al Palmeiras, club desideroso di trattenerlo in patria.