Dal Portogallo: Chelsea e Bayern più vicine. I Blues possono strappare Renato Sanches al Milan

Dalla fredda Monaco di Baviera alla piovosa Londra, Renato Sanches si prepara a salutare la Bundes per approdare in Premier League. Secondo quanto riportato da “A’Bola”, Chelsea e Bayern Monaco sarebbero molto vicini a chiudere la trattativa, con i Blues disposti ad accettare tutte le condizioni imposte dai bavaresi (prestito con diritto di riscatto fissato a quasi 50 mln). Il giocatore avrebbe già dato il proprio ok al trasferimento e nei prossimi giorni il suo passaggio a Stamford Bridge potrebbe diventare realtà. Con Conte pronto ad accogliere la giovane promessa portoghese, a rimanere beffato questa volta sarebbe il Milan, club molto interessato a Renato Sanches ma al momento non disposto a cedere alle richieste economiche del Bayern Monaco.