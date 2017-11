Dal Portogallo: Sousa il pole per sostituire Cannavaro al Tianjin

Futuro a forte tinte cinesi per Paulo Sousa. Secondo quanto raccontato da “A’Bola”, l’ex tecnico della Fiorentina sarebbe il primo nome sulla lista del Tianjin Quanjian per sostituire Fabio Cannavaro, molto vicino a prendere il posto di Felipe Scolari sulla panchina del Guangzhou Evergrande. Accostato anche al Milan nelle ultime settimane per un ipotetico post-Montella, Paulo Sousa è stato molto vicino allo sbarco in Cina già in estate, quando la firma con lo Jiangsu Suning non arrivò per problemi di fiscalità.