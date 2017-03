Dal ritiro della “Roja” Deulofeu fa tremare il Milan: “E’ bello sapere che il Barça mi rivuole”

Gerard Deulofeu ha parlato dal ritiro della nazionale spagnola toccando molti temi che riguardano il suo presente e il futuro. “Non mi aspettavo di essere convocato, vuol dire che sto giocando bene. Se non avessi accettato il Milan sicuramente non sarei stato convocato in nazionale. Devo molto ai miei compagni e a Montella, mi hanno trasmesso molta fiducia e mi stanno facendo crescere sotto molti aspetti. Sono felice in Italia. Per quanto riguarda il mio futuro è bello sentire che il Barcellona mi rivuole, ma adesso devo pensare al presente”. Per il ventitreenne esterno d’attacco il momento di forma è eccellente: 1 gol e tre assist in 9 presenze con la maglia del Milan.