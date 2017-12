Dalla Francia: Barcellona e Arsenal su Andre Silva

Andre Silva lontano dal Milan già a gennaio? Complicato ma non impossibile. Secondo quanto raccontato da “Le10Sport”, l’attaccante rossonero sarebbe infatti finito nel mirino di Arsenal e Barcellona, club pronti a sondare con forza la pista che porta al giovane portoghese. Dopo un avvio di stagione complicato, che lo ha visto protagonista in Europa League ma grande assente in Serie A, l’erede di CR7 (come dichiarato tempo fa dal 4 volte Pallone d’Oro; ndr), si prepara dunque ad essere corteggiato da catalani e londinesi. Dal canto suo il Milan al momento non sembra avere alcuna intenzione di cedere il giocatore, considerando Andre Silva un grande patrimonio del club dal quale ripartire.