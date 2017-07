Dalla Francia: il Watford chiama Ghezzal. Milan alla finestra?

Idea Ghezzal per il Watford della famiglia Pozzo. Secondo quanto riportato da “Le 10 Sport”, gli Hornets, su espressa richiesta del manager Marco Silva, si sarebbero infatti messi sulle tracce dell’attaccante algerino, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Lione. Rachid nei giorni scorsi era stato fotografato a Casa Milan, dove il giocatore si era recato insieme al fratello per discutere con i Rossoneri di un suo possibile approdo nel club meneghino, ma, secondo quanto riportato dal portale francese, il futuro di Ghezzal potrebbe portarlo più in Premier League che in Serie A.