Dalla Francia: 5 club su Batshuayi. C’è anche il Milan

Michy Batshuayi ha collezionato solamente 76 minuti durante questo avvio di avventura al Chelsea, specie a causa dello strepitoso periodo di forma di Diego Costa. In Francia, France Football suggerisce che l’attaccante belga potrebbe partire in prestito per ritrovare confidenza col campo in un squadra che possa garantirgli un posto fisso in rosa. I colleghi francesi asseriscono che ci sarebbero ben 5 club disposti a ‘farlo crescere’ in altrettanti campionati esteri. Si tratterebbe di: Stoke City, Borussia Dortmund, Valencia, Marsiglia e Milan. Considerando che gli addetti ai lavori del Chelsea preferirebbero rimanesse all’interno del contesto Premier League, senza che vada a giocare con una diretta contendente al titolo, lo Stoke potrebbe essere la destinazione migliore. Altrimenti, fuori dalle mura di casa, il giovane Blue potrebbe andare a sostituire Aubameyang, prossimo alla partenza per la Coppa d’Africa. Una valida opzione sarebbero anche i rossoneri di Milano, che andrebbero a riempire ulteriormente il reparto offensivo, a meno di partenze invernali di uno dei loro attaccanti. Sullo sfondo invece, il Valencia e il Marsiglia che spera nel clamoroso ritorno del suo gioiello.