Dalla Francia: Juve e Milan attente! Anche Matuidi e Ben Arfa tra i partenti in casa Psg…

Estate di partenze in casa Psg. Oltre al nome di Marco Verratti, accostato negli ultimi mesi a tutti i più importanti club europei, i campioni di Francia potrebbero perdere altri quattro giocatori nel prossimo mercato estivo, alcuni dei quali molto apprezzati anche da alcuni club italiani. Secondo quanto rivelato da “RMC”, a fare le valige e lasciare Parigi potrebbero essere Krychowiak, Lucas Moura, Matuidi e Ben Arfa, con gli ultimi due che potrebbero accasarsi proprio in Italia. Non va dimenticato infatti l’interessamento della Juventus nei confronti di Matuidi, giocatore che da qualche stagione è un nome fisso sul taccuino dei dirigenti bianconeri. Per quanto riguarda Ben Arfa invece una possibile destinazione rimane il Milan di Vincenzo Montella, già accostato all’attaccante francese negli scorsi mesi.