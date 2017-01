Dalla Francia, Kluivert “Al Psg vogliamo un attaccante”. Tutto su Bacca se sfuma Alario

Il Psg è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Edison Cavani. Questa l’indiscrezione che giunge direttamente dalla Francia, dove, ai microfoni di “BeIn Sports France”, il direttore sportivo dei parigini Patrick Kluivert ha spiegato come il club francese sia intenzionato ad acquistare un nuovo attaccante nella finestra di mercato che si è appena aperta per permettere a Unai Emery di avere nuove alternative nel proprio reparto offensivo, dopo i flop degli ultimi acquisti estivi rappresentati da Jesè e Ben Arfa. I due desideri di casa Psg sono l’attaccante del River Plate Lucas Alario e il rossonero Carlos Bacca. Secondo “Mundo Deportivo”, Alario sarebbe ormai prossimo a un rinnovo con il River e, non appena la firma verrà posta sul contratto, il Psg concentrerà tutte le proprie forze per arrivare al colombiano Bacca, vero e proprio sogno di mercato di Emery.