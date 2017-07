Dalla Francia: Milan a un passo da Renato Sanches

Accostato fortemente al Milan di Vincenzo Montella negli ultimi giorni, il portoghese Renato Sanches sarebbe molto vicino ad indossare la maglia rossonera. Secondo quanto riportato dall'”Equipe”, il giovane centrocampista del Bayern Monaco avrebbe dato la propria disponibilità a un trasferimento in Italia e sulla base di un’offerta da 35/40 milioni di euro l’intesa tra i due club sarebbe praticamente stata trovata. Obiettivo di mercato anche del Manchester United, secondo quanto riportato dal “Sun”, Sanches avrebbe scelto il Milan per trovare più spazio in campo e tornare così ad essere il Golden Boy già ammirato ai tempi del Benfica.