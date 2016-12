Dalla Francia: Milan, Luis Enrique vuole Donnarumma al Barcellona

Gianluigi Donnarumma, ‘bimbo prodigio’ del Milan, è balzato alle cronache calcistiche dopo le grandi qualità messe in mostra tra i pali con Mihajlovic prima e Montella poi. Il classe ’99 ha attratto su di sé l’attenzione dei principali club europei, e i rossoneri sono da tempo intenzionati a blindarlo con un rinnovo contrattuale non appena compia i 18 anni d’età. Dato lo stallo della trattativa per via delle garanzie probabilmente richieste da una parte e una situazione societaria ancora da definire, i colleghi di Le10Sport suggeriscono che il Barcellona starebbe pensando ad una manovra di mercato per strappare il talento italiano alla concorrenza. Luis Enrique sembrerebbe un grande estimatore del giovane e avrebbe identificato in lui l’estremo difensore a lungo termine dei Blaugrana.