Dalla Francia: Milan, Ocampos è finito nel mirino del Manchester City

Lucas Ocampos, attaccante esterno in prestito al Milan dal Marsiglia, parrebbe essere un obiettivo di mercato del Manchester City. Secondo i colleghi de le10sport, Guardiola sembrerebbe infatti essere interessato al giovane argentino, e starebbe monitorando con attenzione le sue prestazioni con la squadra milanese. Al termine della stagione i rossoneri potranno esercitare il diritto di riscatto fissato a otto milioni più bonus, ma in caso contrario tornerà alla base. Se i Citizen dovessero far pervenire un’offerta convincente all’OM, quest’ultimo potrebbe decidere di lasciare andare il giocatore a titolo definitivo.