Dalla Germania: l’Inter monitora Grillitsch dell’Hoffenhaim

In attesa di capire se sarà Champions o meno l’anno prossimo, l’Inter coi suoi scout è già attiva sul mercato. In Germania, secondo la Bild, i nerazzurri avrebbero individuato come possibile rinforzo per il centrocampo Florian Grillitsch dell’Hoffenhaim. Il 22enne austriaco ha già collezionato 21 presenze ed un gol nell’attuale Bundesliga ed è ormai in pianta stabile nel giro della nazionale. Arrivato agli ordini di Nagelsmann l’estate scorsa dal Werder Brema per soli 4 milioni di euro, ora il suo contratto (in scadenza nel 2021) prevede una clausola rescissoria da 18 milioni di euro che sarà valida solo nel 2019. Una cifra non elevatissima (visto il valore attuale) che lo rende appetibile anche per il mercato italiano. Non a caso sul giocatore si è registrato, nei giorni scorsi, anche l’interesse del Milan per un potenziale derby di mercato.

Federico Rana