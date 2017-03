Dalla Germania: Milan, offerta per Kolasinac. La Juve trema…

Qualcosa si muove in casa Milan. Spostando momentaneamente l’attenzione dal closing, la dirigenza rossonera attuale avrebbe già iniziato a lavorare per il futuro. Il club di via Aldo Rossi, forse timoroso di perdere De Sciglio a fine stagione (su di lui è forte l’interesse della Juventus), avrebbe presentato un’offerta a Sead Kolasinac, terzino dello Schalke 04 in scadenza di contratto. Ne sono certi in Germania, dove l’autorevole Bild sostiene che il Diavolo milanese si sarebbe inserito prepotentemente nella corsa al laterale bosniaco nella speranza di dare una spallata alle altre pretendenti. Juve su tutte…