Dalla Nigeria: Milan, Oduamadi vola in Israele

Non ha praticamente fatto in tempo a tornare che Nnamdi Oduamadi è pronto a lasciare nuovamente il Milan. L’attaccante nigeriano classe ’90 è rientrato alla base all’inizio di quest’anno dopo un’ottima stagione in Finlandia con l’HJK dove ha collezionato 34 presenze segnando sette volte e distribuendo sei assist. La sua nuova sistemazione sarà in Israele, al Maccabi Petah Tikva FC, dove arriverà in prestito per 6 mesi, come riportato dai colleghi di completesportsnigeria.com e confermato dallo stesso giocatore: “Sto aspettando solo alcune conferme dal Milan, ma l’accordo dovrebbe essere firmato a breve”.