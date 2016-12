Dalla Russia: lo Spartak Mosca spinge per Luiz Adriano. Pronti 4 milioni per il Milan

Lo Spartak Mosca resta deciso su Luiz Adriano e avrebbe preparato un’offerta da proporre ai rossoneri per gennaio. Dalla Russia, i colleghi di Sport Express affermano che il club moscovita avrebbe pronti 4 milioni di euro per strappare il “sì” del Milan per lasciar partire l’attaccante. Il brasiliano, ormai ai margini del progetto tecnico di Montella, si appresterebbe a lasciare il capoluogo lombardo dopo un anno e mezzo.