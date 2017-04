Dalla Spagna: Barcellona, Messi non vuole Deulofeu. Nuova chance per il Milan?

Attualmente in prestito dall’Everton, Gerard Deulofeu sta disputando un ottimo campionato con il Milan e il Barcellona, a cui il giocatore è legato da una clausola di ‘recompra’ di circa 10 milioni, starebbe seriamente pensando di riportarlo in Spagna. Nel club catalano però non tutti sembrerebbero essere d’accordo su questa operazione di mercato. Infatti Lionel Messi, secondo Diario Gol, riterrebbe sbagliato ricomprare Deulofeu e preferirebbe che quei fondi venissero investiti su fuoriclasse di caratura internazionale. Si aprono così nuovi spiragli per il Milan che, dato il dissenso del capitano blaugrana, spera ora di riuscire a trattenere lo spagnolo.