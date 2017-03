Dalla Spagna: Deulofeu-Barça, in estate sarà recompra. Il Milan però non resta a guardare…

Con un gol da bomber di razza, ieri sera Gerard Deulofeu si è ripreso la “sua” Spagna, convincendo sempre di più i dirigenti del Barcellona a esercitare il diritto di recompra e riportarlo a casa già la prossima estate. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, il club catalano avrebbe ormai deciso di pagare i 12 milioni di clausola all’Everton e riportare Deulofeu in Catalogna per poi decidere solamente in estate se tenere o meno il giocatore. Il Barcellona deve infatti prima sciogliere il nodo allenatore per poi iniziare a formare la squadra per la prossima stagione. A far pensare il club a una rivendita immediata dell’ala offensiva rimane il carattere troppo spesso irriverente e fuori dagli schemi del giocatore. Dal suo approdo a Milano però, proprio l’aspetto caratteriale sembrerebbe essere stato limato dalle sapienti mani di Vincenzo Montella, che fin da subito ha saputo trasformare Deulofeu da oggetto misterioso in casa Everton a uomo insostituibile nel suo Milan (complice anche l’infortunio di Bonaventura, ndr). Ecco allora che anche i rossoneri si sarebbero già attivati per provare a tenere in Italia il gioiellino spagnolo, cercando di trovare un accordo con Everton e Barcellona. Il grande ostacolo per il Milan potrebbe essere però il cambio di società. Secondo il quotidiano spagnolo infatti il grande promotore della trattativa che servirebbe a trattenere Deulofeu a Milano sarebbe Adriano Galliani, a.d. rossonero che presto potrebbe lasciare il club di Via Aldo Rossi, allontanando di fatto lo spagnolo dall’Italia. Anche altri club di Liga e di Premier League inoltre avrebbero mostrato un certo interessamento per un giocatore che in questi primi suoi mesi in Serie A è già riuscito a mostrare al mondo tutto il suo potenziale. Siamo solo a marzo ma sembra che l’estate di Gerard Deulofeu sia già cominciata…