Dalla Spagna: è sfida Juve-Milan per André Gomes

Il futuro di André Gomes potrebbe essere lontano da Barcellona. Il centrocampista portoghese è considerato dall’allenatore blaugrana Valverde una seconda scelta e per questo l’ex Valencia starebbe pensando di dire addio. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano ‘Sport’ sulle tracce del giocatore ci sarebbero Juventus e Milan. Anche il Liverpool pare essere in agguato. Il Barcellona potrebbe cedere il centrocampista per circa 25-30 milioni di euro. A coordinare le manovre c’è Jorge Mendes, potente agente di André Gomes e fra gli altri anche di Cristiano Ronaldo, che intrattiene ottimi rapporti sia col Milan che con la Juve.