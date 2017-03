Dalla Spagna: il Milan vuole pescare in casa Real. Suggestione Isco e Morata per l’attacco. Piacciono anche altri due big…

Non c’è solo la telenovela closing in casa Milan. Secondo “As” infatti i rossoneri starebbero pensando anche a come rinforzare la rosa e i nomi che si fanno in Spagna per l’attacco milanista sono di quelli importanti. Isco e Morata i due obiettivi finiti sul taccuino di Mirabelli, con le suggestioni Aguero e Sanchez sullo sfondo. Isco è in rottura con il Real e una sua partenza in estate viene considerata ormai certa nella penisola iberica. Il giocatore chiede infatti un posto fisso da titolare (anche per non perdere la Nazionale) e il Milan potrebbe esaudire sicuramente questo suo desiderio. Più complessa la pista Morata il quale è però considerato il rinforzo perfetto per l’attacco in casa rossonera. Sanchez e Aguero sono altri due giocatori che piacciono molto e le cui condizioni il club di Via Aldo Rossi avrebbe deciso di tenere monitorate.