Dalla Spagna, il presidente del Siviglia chiama Bacca: “Gli piacerebbe tornare, è un’opzione…”

Finito ai margini del progetto di Vincenzo Montella, Carlos Bacca sembra sempre più vicino a dare il proprio addio al Milan, con il Siviglia pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Secondo quanto rilasciato dal presidente del Siviglia Pepe Castro ai microfoni di “Cope” al colombiano piacerebbe infatti molto tornare nella società con la quale in passato è stato in grado di vincere due Europa League. “È un’opzione per noi in attacco”, ha detto Castro, aprendo di fatto un portone al ritorno di Bacca.