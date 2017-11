Dalla Spagna: l’Uefa respingerà il piano di Fassone. Coppe a rischio…

Due settimane fa a Nyon, alla consegna della richiesta di voluntary agreement all’Uefa, Fassone si era detto “moderatamente ottimista” ma secondo “Marca” in casa Milan c’è poco da star tranquilli. Il quotidiano iberico infatti parla di una Uefa non convinta dal piano presentato dall’amministratore delegato dei Rossoneri e quindi pronta a rifiutare la richiesta di approvazione del voluntary agreement da parte del Milan. La massima istituzione del calcio europeo non sarebbe in particolar modo convinta dalla situazione societaria poco chiara dopo il passaggio del club milanese dalle mani di Silvio Berlusconi a quelle del nuovo proprietario Yonghong Li e neppure dal piano di sviluppo commerciale del club ad oggi troppo legato ai risultati sportivi (da mesi si ripete infatti che senza la qualificazione alla Champions il Milan sarebbe nei guai; ndr). Oltre al danno però i Rossoneri potrebbero subire anche un’enorme beffa, usando un eufemismo. La Uefa potrebbe infatti decidere di punire i meneghini per non aver rispettato le regole del fair play finanziario, escludendo il club dalle coppe europee nella prossima stagione.