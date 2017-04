Dalla Spagna: Milan, 80 milioni per James Rodriguez

Il closing del Milan ha ridato speranza al popolo rossonero, il quale auspica che la nuova proprietà possa riportare il Diavolo sul tetto d’Europa grazie ad importanti investimenti. Se per la difesa risulta praticamente bloccato Musacchio, per i reparti più avanzati si stanno facendo diversi nomi (Aubameyang su tutti). Ma dalla Spagna arriva un’indiscrezione che ha del clamoroso. Secondo quanto riportato dai colleghi di Pasion Futbol, i rossoneri sarebbero in procinto di fare un’offerta al Real Madrid per ingaggiare James Rodriguez e regalare a Montella il primo fuoriclasse della nuova gestione. Si tratterebbe di un’operazione vicina agli 80 milioni di euro.