Dalla Spagna: Milan, è Benzema il regalo estivo dei cinesi

Sembrerebbe profilarsi un’estate calda per il Milan. Se per le fasce gli obiettivi sono Bernardeschi e Berardi, il centravanti che andrebbe a completare il tridente d’attacco potrebbe arrivare dalla Spagna. Secondo i colleghi di As infatti i rossoneri avrebbero messo nel mirino Karim Benzema. Il bomber francese potrebbe lasciare i Blancos dopo otto anni di onorato servizio per rimettersi in gioco a Milano in Serie A.