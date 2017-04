Dalla Spagna: Milan, è Deulofeu a decidere. Clausola anti Barcellona

Il Milan sta vivendo un buon periodo. Attualmente sesto in campionato e con una nuova proprietà dopo il passaggio di consegne tra Silvio Berlusconi e Li Yonghong, si appresta a vivere il Derby guardando i cugini dell’Inter dall’alto verso il basso in virtù del +2 in classifica. E qualora dovesse far sua la stracittadina allora sarebbe quasi Europa. Ma le buone notizie potrebbero arrivare anche dal fronte mercato. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo infatti, Gerard Deulofeu potrebbe decidere di restare a Milano nonostante il Barcellona abbia il diritto di ‘recompra’. I colleghi iberici spiegano che il contratto dello spagnolo prevederebbe una clausola a suo favore che si attiverebbe qualora i catalani decidessero di presentarsi a Liverpool dall’Everton e versare i 12 milioni previsti per riportarlo in Spagna entro il 30 di giugno, consentendo all’ala di rifiutare il trasferimento in Blaugrana e optare di restare in rossonero. Un’altra ‘buona nuova’ per il ‘nuovo’ Milan.