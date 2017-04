Dalla Spagna: Milan, il Barcellona ha deciso. Si riprende Deulofeu

Il Barcellona riprenderà Deulofeu. Ne sono certi in Spagna, dove il Mundo Deportivo titola così la sua edizione odierna in vendita in edicola. Secondo i colleghi spagnoli, i Blaugrana avrebbero ormai deciso di riacquistare l’attaccante spagnolo in prestito al Milan dall’Everton, beffando così entrambe le compagini. I rossoneri, che non hanno alcun diritto da esercitare alla fine della stagione, sarebbero già al lavoro per trovare un compromesso con i catalani. Questi ultimi infatti non avrebbero ancora deciso se trattenerlo oppure farlo rientrare alla base per 12 milioni per poi rivenderlo a prezzo maggiorato. Il motivo? Non sembrerebbe di natura tecnica, bensì anagrafica…