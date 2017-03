Dalla Spagna: Milan, il Siviglia è in vantaggio per Ben Arfa

Hatem Ben Arfa non è più felice al PSG. Il giocatore, giunto a Parigi l’estate scorsa dopo una sontuosa stagione con il Nizza, potrebbe presto cambiare aria. L’attaccante ha attratto diversi occhi e – secondo quanto riportato da Mundo Deportivo – quelli del Milan sarebbero tornati a guardarlo con forte interesse. Per i rossoneri però la concorrenza si prospetterebbe agguerrita, con il Siviglia momentaneamente in vantaggio e deciso più che mai a portarlo in Spagna. I colleghi iberici suggeriscono che tale situazione possa essere determinata dal fatto che gli andalusi si sarebbero mossi prima per lui rispetto al club di via Aldo Rossi, penalizzato anche da una situazione societaria non ancora definita. Ma qualora il Diavolo dovesse cambiare proprietario, allora l’immissione di nuovi capitali per il mercato estivo rossonero potrebbe favorire l’ingaggio del 30enne, avendo la meglio sulle altre pretendenti. Siviglia su tutte.