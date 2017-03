Dalla Spagna: Milan, l’Atletico Madrid piomba su Suso

Sirene spagnola per il Milan. I rossoneri, in attesa di scoprire il loro destino societario, potrebbero subire l’offensiva di club esteri volta a rubargli i pezzi pregiati dell’organico. Uno di questi potrebbe essere l’Atletico Madrid che – a detta dei colleghi di As – avrebbe identificato in Suso l’obiettivo numero uno per il mercato estivo. Il quotidiano spagnolo sostiene che i Colchoneros vorrebbero portare l’esterno d’attacco alla corte di Simeone il prima possibile anticipando la concorrenza.