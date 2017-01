Dalla Spagna: Milan, nomi di lusso per la porta. Hart, Navas e il sogno De Gea…tutto dipende da Donnarumma

La decisione più importante che il Milan sarà costretto a prendere nei prossimi mesi è sicuramente questa: a chi affidare la difesa della propria porta? Sicuramente i rossoneri faranno di tutto per tenersi stretto il gioiello Donnarumma ma, con un Raiola che è già pronto a chiedere cifre astronomiche per il proprio assistito e numerosi top club disposti a fare follie pur di aggiudicarsi quello che viene considerato il futuro Buffon, tutto potrebbe diventare più complicato. Ecco che allora, secondo “Mundo Deportivo”, il Milan starebbe già pensando ad alcuni nomi per trovare l’eventuale sostituto di Donnarumma in caso di partenza di quest’ultimo. I nomi sono di lusso: Keylor Navas, Joe Hart e De Gea. Questi i portieri che la società rossonera starebbe prendendo in considerazione per un eventuale futura trattativa. A facilitare l’arrivo di uno di questi top player potrebbe essere proprio la cessione di Donnarumma in uno dei tre club proprietari dei portieri. Real Madrid, Manchester City e Manchester United sono infatti tra le società estere interessate al giovane talento milanista. Per ora il Milan si tiene stretto Gigio ma quando inizieranno le discussioni per il rinnovo del contratto tutto potrebbe velocemente cambiare…