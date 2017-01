Dalla Spagna: Milan, se compri Deulofeu il Barca ci guadagna! Ecco le clausole sul giocatore…

Cresciuto nella cantera Blaugrana, Gerard Deulofeu è stato ceduto all’Everton nel 2015 per 6 milioni di euro, dopo due stagioni rimbalzato tra Premier e Liga (prima prestito all’Everton e poi al Siviglia). Ciò che emerge oggi, secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo”, è la presenza di due clausole nel suo contratto, le quali lo legano ancora al Barcellona. I Blaugrana possiedono infatti una prelazione di acquisto sul giocatore (un diritto di recompra), il quale permetterebbe al club di battere la concorrenza di Milan e Roma in partenza, riportando subito l’esterno offensivo in Catalogna. Deulofeu non ha però mai convinto del tutto la società spagnola e per questo motivo è molto difficile che questo diritto venga esercitato. Più facile che il Barca decida di festeggiare grazie al secondo diritto che possiede sullo spagnolo, ovvero quello che porterebbe i catalani a incassare il 5% sulla vendita del giocatore da parte dell’Everton. Il Milan acquistando Deulofeu farebbe dunque un favore al Barcellona, andando ad arricchire le casse dei catalani.