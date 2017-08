Dalla Spagna: Milan in pressing su Aubameyang

In casa Milan resta l’incognita attaccante, l’unica cosa certa è che ne arriverà uno. Dalla Spagna oggi rimbalza la notizia di un prepotente ritorno del Milan su Aubameyang. Nonostante Kalinic sembrerebbe ad un passo dal vestire rossonero, il Mundo Deportivo assicura che i dirigenti Fassone e Mirabelli non abbiano perso la speranza di chiudere per l’attaccante gabonese, ormai in rotta con il Borussia.