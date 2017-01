Dalla Spagna: Milan, Wenger ha scelto Niang! In estate assalto al francese

Arsene Wenger ha scelto! Niang sarà il prossimo grande obiettivo del suo Arsenal. Il giocatore non si muoverà dal Milan in questa sessione di mercato invernale ma, secondo “Mundo Deportivo”, in estate i Gunners lanceranno l’assalto decisivo per portare l’attaccante rossonero a Londra. Con il rinnovo di Sanchez che continua a tardare e il futuro di Giroud che continua ad apparire incerto, Wenger è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa garantire corsa e anche concretezza in zona gol. Per questo motivo la scelta sarebbe ricaduta su Niang, giocatore che al Milan sta attraversando l’ennesimo periodo buio della sua carriera.