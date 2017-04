Dalla Turchia: il Besiktas è piombato su Fabregas. Milan, se ci sei batti un colpo!

Cesc Fabregas continuerebbe ad essere un obiettivo del Milan. I rossoneri, che provarono ad ingaggiarlo più volte l’estate scorsa, non avrebbero mai smesso di considerarlo un obiettivo fondamentale per la ricostruzione del proprio centrocampo. A complicare i piani del club di via Aldo Rossi però potrebbe essere il Besiktas. Fikret Orman, presidente del club turco, sarebbe volato a Londra – secondo quanto riportato dai colleghi dell’agenzia Aksam – per discutere il trasferimento del giocatore. Il calciatore, che da tempo non rientrerebbe più non rientrare nei piani tattici di Antonio Conte, potrebbe valutare con interesse l’offerta per ritrovare spazio e continuità in un club ambizioso come quello di Istanbul.