Dalla Turchia: Milan, anche il Fenerbahce vuole Ben Arfa

Sirene turche per il Milan. Secondo quanto riportato dal portale Takvim, i rossoneri dovranno competere con il Fenerbahce per arrivare ad Hatem Ben Arfa. L’attaccante, in uscita dal PSG, è un vecchio obiettivo del club di via Aldo Rossi, ma nelle ultime ore sarebbe finito anche nel mirino dei gialloneri di Istanbul, disposti a tutto pur di portarlo nella penisola anatolica.