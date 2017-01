Dall’Argentina: il Milan punta Gago. Montella lo conosce già…

Nuovo obiettivo di mercato per il Milan. I colleghi di Olè sostengono infatti che i rossoneri avrebbero aggiunto alla lista della spesa di gennaio il nome di Gago del Boca Juniors. L’argentino è una stella del club di Buenos Aires, e tutti si aspettano che la dirigenza lo blindi per non perderlo come successo con Tevez. Al momento le parti sono molto lontane e Gago, che conosce l’Italia e la Serie A, e soprattutto conosce Montella grazie all’esperienza nel 2011-2012 a Roma, potrebbe lasciare il sudamerica per tornare nel Belpaese a gennaio. I pochi dubbi sull’operazione riguarderebbero gli infortuni subiti dal regista sudamericano: problemi muscolari a cavallo tra il 2013 e 2014, e due rotture dei tendini negli ultimi due anni.