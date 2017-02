Dall’Argentina: Milan, il River Plate vuole Mati Fernandez

Mati Fernandez sarebbe finito nel mirino del River Plate. Ne sono convinti i colleghi di Fox Sports Argentina, che suggeriscono la forte volontà dei ‘Los Millonarios’ nell’ingaggiare l’ex Fiorentina. Arrivato a Milano in estate in prestito con diritto di riscatto, il centrocampista non ha trovato molto spazio (93 minuti totali giocati) e potrebbe non rientrare più nei piani tattici di Vincenzo Montella, motivo per il quale il club rossonero potrebbe avallare la cessione e liberare il cileno anzitempo rispetto al contratto siglato solamente l’estate scorsa. I biancorossi di Buenos Aires hanno tempo fino al 21 febbraio per completare il trasferimento, giorno di chiusura della sessione di calciomercato invernale. Il futuro di Mati Fernandez potrebbe decidersi in quattro giorni.