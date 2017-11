Dall’Inghilterra: Arsenal in pole per Jankto. Juve e Milan alla finestra

Sirene inglesi per Jakub Jankto. Secondo quanto raccontato dal “Sun”, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul centrocampista dell’Udinese, seguito anche da diversi top club di Serie A. Milan e Juventus sono infatti da tempo sulle tracce del giocatore, con anche l’Inter interessata ma al momento più defilata. Il 21enne della Repubblica Ceca non ha però mai nascosto il proprio apprezzamento per la Premier League e, ora che l’Arsenal sembra pronto a fare sul serio, uno sbarco in Inghilterra per il centrocampista bianconero pare un po’ più vicino. Non resta che vedere se i Gunners saranno disposti a lanciare il loro assalto già a gennaio.