Dall’Inghilterra: Chelsea e Manchester United insistono per Donnarumma

Che sia il portiere del futuro, non c’è dubbio. Gianluigi Donnarumma è riuscito in poco tempo a prendersi la porta del Milan e a catalizzare gli occhi di tutta Europa su di sè. L'”Indipendent” conferma questa impressione rilanciando il forte interesse di Manchester United e Chelsea. I due club potrebbero veder partire i loro numeri uno, De Gea e Courtois, e avrebbero in mente soltanto un giocatore in grado di poterli rimpiazzare: Gigio Donnarumma.