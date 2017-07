Dall’Inghilterra: Conte chiude per Aubameyang. Milan indietro

Il Milan sta tenendo sotto stretta osservazione Aubameyang del Borussia Dortmund per la prossima stagione (anche se nelle ultime ore si è atto avanti il profilo di Morata). Oggi il Sun riporta come il Chelsea di Conte sarebbe pronto a dare l’assalto definitivo al gabonese per portarlo a Londra a suon di sterline. Il Milan sembrerebbe ora indietro. Abramovich vuole regalare un colpo a Conte.