Dall’Inghilterra: Diego Costa si avvicina al Milan. Prestito fino a gennaio e poi nuova vita all’Atletico

Diego Costa si avvicina al Milan. L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra e presto potrebbe far gioire i tifosi rossoneri, anche se solo per qualche mese. Secondo quanto raccontato da “Sky Sports Uk” l’attaccante spagnolo sarebbe pronto ad unirsi in prestito al club meneghino fino al prossimo gennaio, mese in cui potrà poi ufficializzare il suo passaggio a titolo definitivo all’Atletico Madrid. Il fatto che Diego Costa voglia tornare presto ad indossare la maglia dei Colchoneros è noto a tutti ma il blocco del mercato imposto dalla Fifa all’Atletico non permette agli spagnoli di chiudere la trattativa già in questa sessione di mercato. Al Chelsea Diego Costa non può più rimanere, vista la netta rottura con Antonio Conte, e per questo motivo l’avventura al Milan potrebbe consentire al giocatore di mantenere la forma fisica, aiutando nel contempo i rossoneri ad avviare la propria rifondazione. In attesa di sviluppi, non resta che vedere se nei pensieri della coppia Fassone-Mirabelli ci sia davvero la volontà di investire tempo e denaro su un giocatore con la testa già a Madrid ma che al Milan potrebbe comunque portare grande esperienza, carisma, e (perchè no) molti gol…anche se solo per pochi mesi.