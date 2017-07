Dall’Inghilterra: duello Liverpool-Chelsea per Aubameyang. E il Milan?

Duello in salsa inglese per Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto riportato dal “Sun”, l’attaccante gabonese sarebbe al centro di un derby di mercato tra Liverpool e Chelsea, con i Reds in vantaggio grazie al fattore Klopp. Il tecnico tedesco non vedrebbe infatti l’ora di riabbracciare Aubameyang, attaccante cresciuto molto in quel di Dortmund grazie agli insegnamenti dell’allenatore teutonico. Secondo il tabloid inglese, sia il Chelsea che il Liverpool sarebbero disposti a soddisfare le richieste del Borussia Dortmund, sborsando 65 milioni di sterline (circa 73 mln di euro). A rimanere difficile da accontentare è invece la richiesta economica del giocatore, il quale punta a un ingaggio da almeno 12 milioni l’anno. E il Milan? I rossoneri starebbero puntando forte in queste ore sul gabonese, cercando di convincerlo ad abbassare le proprie pretese personali. Il Milan sarebbe infatti entusiasta di riportare Aubameyang a San Siro, regalando così a Montella la ciliegina sulla torta di un mercato estivo fino ad ora stellare.