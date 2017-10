Dall’Inghilterra: duello Milan-United per Upamecano

Dayot Upamecano sta brillando al centro della difesa del RB Lipsia. Le prestazioni del 19enne francese, rivela il tabloid The Sun, avrebbero attratto le attenzione di Milan e Manchester United, tanto da riportare in vita un testa a testa sul mercato tra le due formazioni. I Diavoli rossoneri, scrivono i colleghi inglesi, vorrebbero provare un primo affondo già a gennaio, mentre i Red Devils avrebbero il desiderio di aspettare il momento giusto per avviare i contatti con la dirigenza tedesca