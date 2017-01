Dall’Inghilterra: Fiorentina, anche il Tottenham vuole Bernardeschi. A giugno sarà corsa a tre con Inter e Milan

Mauricio Pochettino sarebbe alla ricerca di un’ala che possa garantire assist e gol coadiuvati da buona tecnica e spirito di sacrificio. L’identikit perfetto per descrivere Federico Bernardeschi, dato dai colleghi dell’Evening Standard come il nuovo obiettivo di mercato del Tottenham. Gli Spurs, consci delle difficoltà di strappare il giovane talento dei viola a gennaio, starebbero preparando l’assalto da sferrare durante l’estate, andando così ad insidiare Inter e Milan, da tempo sul gioiello toscano. Per le milanesi si profilerebbe dunque un trimestre caldo in ottica concorrenziale per arrivare al mancino di Carrara che sta incantando l’Europa.