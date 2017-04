Dall’Inghilterra: il Chelsea piomba su Milinkovic-Savic. In corsa ci sono anche Milan e Juventus

Con 7 gol e 4 assist in 32 presenze, il ventiduenne Sergej Milinkovic-Savic ha guadagnato un posto importante nelle gerarchie tattiche del suo tecnico Simone Inzaghi ed ora parrebbe anche aver attirato su di se l’interesse di un top club inglese. Infatti, secondo ClubCall, il Chelsea starebbe monitorando con molta attenzione le prestazioni del giovane, mandando anche degli osservatori durante la scorsa partita tra Lazio e Napoli. Antonio Conte dovrà però lottare per accaparrarsi il giovane centrocampista che, qualora non volesse lasciare l’Italia, potrebbe trasferirsi al Milan o alla Juventus, due club che starebbero seguendo attentamente lo sviluppo del calciatore.